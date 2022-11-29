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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60 .. صور

بايك تقدم نسختها
بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60

تعزز شركة بايك الصينية من تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة BJ60 داخل فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات، والتي تنتمي إلى فئة الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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الاداء الفني للسيارة بايك BJ60

 

تضم السيارة بايك BJ60 محرك سعة 2000 سي سي، مدعوم بنظام هجين 48 فوات مقترن بشاحن تيربو، بينما يستطيع محرك السيارة أن ينتج 406 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة قدرها 267 حصانا.

 بايك BJ60

وتقدم السيارة BJ60 بسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات.

 بايك BJ60

تجهيزات السيارة بايك BJ60

 

تحتوي السيارة BJ60 على العديد من اللمسات العصرية الانيقة، ومنها عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة لعرض البيانات قياسها 12.8 بوصة، بالاضافة إلى شاشة اخرى تتوسط قمرة القيادة قياسها 10.25 بوصة.

 بايك BJ60

زودت السيارة BJ60 بنسخة تضم 7 مقاعد واخرى من 5 مقاعد، قابلة للتدفئة والتبريد مع خاصية التدليك بحسب الاخيار والرغبة،  بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 12 مكبر، واضاءة من 256 لون، بينما تمتلك من الخارج جنوط رياضية، مع واجهة أمامية حادة المظهر.

 بايك BJ60

وحصلت السيارة BJ60 على قاعدة عجلات 2.820 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 5.040 مم، و بعرض يبلغ 1.955 مم، و 1.925 مم للارتفاع، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، مع كاميرا محيطة، ومكان خلفي مخصص للعجلة البديلة.

 بايك BJ60
بايك BJ60 بايك BJ60 السيارة بايك BJ60 تجهيزات السيارة بايك BJ60

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