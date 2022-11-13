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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 370 ألف جنيه على أسعار بايك X7 موديل 2022

بايك X7 موديل 2022
بايك X7 موديل 2022

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X7 موديل 2022 زيادة كبيرة على أسعارها الرسمية وصلت الى 370 ألف جنيه لتقرب من حاجز المليون رسمياً، وتتوفر السيارة في السوق المصري بفئتين هما PREMIUM و ELITE.

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بايك X7 موديل 2022

مواصفات السيارة بايك X7 موديل 2022

تعتمد السيارة بايك X7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 187 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن متر، بنظام جر أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك من نوع DSG يتألف من 7 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تأتي السيارة بايك X7 موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي مع جنوط بقياس 18 بوصة، ومصابيح حادة المظهر مع اضاءة LED، وشبكة أمامية باللون الأسود متعددة الفتحات، ومرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات LED ضوئية.

بايك X7 موديل 2022

وتتوفر السيارة بايك X7 موديل 2022  بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4710 مم للطول الكلي، و 1892 مم للعرض، و 1715 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض نحو 200 مم، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2800 مم.

بايك X7 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بايك X7 موديل 2022  

بايك X7 موديل 2022 الفئة الأولى PREMIUM بسعر 720,000 جنيه.

بايك X7 موديل 2022 الفئة الثانية ELITE بسعر 990,000 جنيه.

بايك X7 موديل 2022 بايك Elite الرياضية

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