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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. زيادة رسمية جديدة على أسعار بايك X3 موديل 2023

صدى البلد

زادت أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية الصغيرة بايك X3 موديل 2023 رسمياً في السوق المصري بقيمة 40 ألف جنيه ، وتتوفر بفئتين هما Luxury و Comfort.

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 بايك X3 موديل 2023

السعر الرسمي الجديد للسيارة بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 439,000 جنيه.

بايك X3 موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 509,000 جنيه.

 بايك X3 موديل 2023

مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2023

تعتمد السيارة بايك X7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن متر، بنظام جر أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تتوفر السيارة بايك X3 موديل 2023 بمجموعة من أحدث تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، ونظام التحكم فى الجر، بالإضافة إلى خاصية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح.

 بايك X3 موديل 2023

حصلت السيارة بايك X3 موديل 2023 على العديد من التجهيزات الداخلية الحديثة مثل شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم تقنيات الاتصال الحديثة والاتصال مع الهواتف الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، ونظام صوتي فاخر 4 مكبرات صوت.

وتتوفر السيارة بايك X3 موديل 2023 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4325 مم للطول الكلي، و 1830 مم للعرض، و 1640 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2570 مم.

 بايك X3 موديل 2023

جاءت السيارة بايك  X3موديل 2023 من الخارج، بإشارات في المرايات الجانبية، ورف للسقف، وجنوط مقاس 16 بوصة، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وأضواء نهارية LED، وحساسات مطر للمساحات الأمامية.

بايك X3 موديل 2023 بايك الكروس اوفر الرياضية بورصة السيارات Comfort Luxury

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