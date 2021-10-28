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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 257 ألف جنيه.. مواصفات بايك X3 موديل 2022

بايك X3 موديل 2022
بايك X3 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية بايك في مصر، طرح الموديل الجديد 2022 من طرازها الشهير بايك X3، والتي تم طرحها بفئتين هما COMFORT، و LUXURY.

 

ينتمي طراز بايك X3 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 116 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

تتوافر طرازات بايك X3  بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام تحذير صوتي وضوئي بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام امان لمقعد الأطفال.

وزودت السيارة بايك X3 موديل 2022  بالعديد من التجهيزات التى تتضمن «مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع إمكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفي، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

وتحتوى سيارة بايك X3 موديل 2022 على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول، نظام ملاحي، عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مدخل USB، شاحن.

أسعار بايك X3 موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى  COMFORTبسعر253 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر269 ألف جنيه.

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