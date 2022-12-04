ترتفع 40 ألف جنيه .. اعرف أسعار بايك X5 في مصر |صور

تقدم شركة بايك الصينية باقة من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها السيارة X5 والتي شهدت زيادة سعرية جديدة قدرها 40 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بايك X5 في مصر

تعتمد السيارة بايك X5 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، مكون من اربعة اسطوانات، حيث يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

السيارة بايك X5

وتمتلك السيارة بايك X5 هيكل خارجي بتصميم رياضي مع طول كلي يبلغ 4480 مم، وبعرض 1837 مم، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح حادة المظهر، وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، إلى جانب حزمة من مستشعرات الحركة.

السيارة بايك X5

وترتكز السيارة بايك X5 على قاعدة عجلات طولها 2665 مم، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لتر، بينما تحتوي على عدة تجهيزات مثل نظام ترفيهي، وشاشة لعرض الوسائد المتعددة، ومكيف هواء، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة بايك X5

سعر السيارة بايك X5 في السوق المصري

تقدم السيارة بايك X5 بقيمة سعرية تبلغ 549 ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه، اي بزيادة قدرها 40 الف جنيه.