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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أرخص سيارات BMW في مصر| صور

BMW 118 موديل 2023
BMW 118 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية BMW باقة من أبرز السيارات الجديدة في السوق المصري وخاصة موديلات 2023، وتعتبر سيارة الهاتشباك BMW 118 موديل 2023 أقلها سعراً.

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BMW 118 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW 118 موديل 2023

تعتمد السيارة BMW 118 موديل 2023 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 136 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

يمكن للسيارة BMW 118 موديل 2023 الانطلاق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية.

 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة BMW 118 موديل 2023 نحو 210 كيلومتر في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر .

BMW 118 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW 118 موديل 2023

الطول الكلي: 4.329 متر

العرض الكلي: 1.765 متر

الارتفاع الكلي: 1.440 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 140 سم

قاعدة العجلات: 2.690 متر

سعة صندوق السيارة: 360 لترات

سعة خزان الوقود: 52 لتر

BMW 118 موديل 2023

أسعار السيارة BMW 118 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW 118 موديل 2023 نحو  1,400,000 جنيه

 

BMW الهاتشباك BMW 118 موديل 2023 BMW 118 جارديان

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