بداية من 840 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والسيدان التي تشهد منافسة قوية بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

حصلت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، وبفضل هذه المواصفات يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2023

الفئة الأولى FEEL بسعر 1,039,000 جنيه

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 1,049,000 جنيه

الفئة الثالثة SHINE بسعر 1,119,000 جنيه

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,129,000 جنيه

فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2023 على محرك 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، 4 سلندر يوفر قوة قدرها 100 حصانا، مع عزم دوران 131 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكن لها الانطلاق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فيات 500 موديل 2023 نحو 900,000 جنيه.

بيستون T77 موديل 2023

بيستون T77 موديل 2023

جاءت السيارة بيستون T77 موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو مع سرعة قصوي تبلغ 192 كم في الساعة ومعدل استهلاك وقود بواقع 7.1 لتر لكل 100 كم. كما يبلغ سعر السيارة 475 ألف جنيه للفئة بريميوم.

أسعار بيستون T77 موديل 2023

فئة كمفورت بسعر مليون و45 ألف جنيه

فئة ديلوكس بسعر مليون و135 ألف جنيه

فئة بريميوم بسعر مليون و215 ألف جنيه جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات يستطيع أن يضخ 149 حصانا، بواسطة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 979,990 جنيها

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 999,990 جنيها

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,089,990 جنيها

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,109,990 جنيها

تويوتا CHR موديل 2023

تويوتا CHR موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، بنظام جر أمامي.

سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2023

ويبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 نحو 840,000 جنيه.