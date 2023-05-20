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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة تبدأ من 120 ألف جنيه| صور

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة من الحلول البديلة في السوق المصرية نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ويضم سوق المستعمل العديد من السيارات بحالة جيدة تقدم قيمة مقابل السعر.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في السوق المصري وهي:

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هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 112 حصانا، عند 6000 لفة و145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات كما يتوفر لها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتسمح لها هذه المواصفات ببلوغ سرعة قصوى تصل الي 176 كم في الساعة، وبلغت قراءة نحو 180 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

كيا سبكترا موديل 2003

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

تويوتا كامري موديل 1997

تويوتا كامري موديل 1997

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1997 على محرك سعة 2200 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وبلغت قراءة نحو 150 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 125 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2007

فيات سينا موديل 2007

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 85 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما تأتي بخزان وقود سعة 48 لتر ، وتتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية . كما أن عزل المحرك جيد واستهلاكها جيد في البنزين الا في النسخ 1600 سي سي، وبلغت قراءة العداد في السيارة نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

ويبدأ سعر فيات سينا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداى اكسنت تويوتا كامري فيات سينا كيا سبكترا هيونداي فيرنا

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