الأقل سعراً.. شاهد بيجو 301 موديل 2023 الجديدة

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أشهر السيارات في السوق المصري، تتنوع بين الفارهة والاقتصادية، وتعتبر بيجو 301 موديل 2023 أقلها سعراً في السوق المصري.

بيجو 301 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2023

حصلت السيارة السيارة بيجو 301 موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة بيجو 301 موديل 2023 بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة بيجو 301 موديل 2023 نحو 188 كيلومترا في الساعة، وتستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من انطلاقا من نقطة الثبات.

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023

تأتي السيارة ة بيجو 301 موديل 2023 بطول كلي يبلغ 4.442 متر، وعرض كلي 1.748 متر، وارتفاع الكلي: 1.466 متر، وقاعدة عجلات 2.840 متر، وارتفاع عن الأرض يبلغ 165 مم، وسعة صندوق السيارة 506 لترات، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتراً.

بيجو 301 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة قدرها 624,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE بقيمة قدرها 654,990 جنيه