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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر من مليون سيارة .. الصين تتخطى اليابان كأكبر مصدر للمركبات الجديدة

صدى البلد

ساعد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية فضلاً عن القدرة على مواصلة التعامل مع روسيا ، الصين على أن تصبح أكبر مصدر للمركبات الجديدة في العالم في الربع الأول من عام 2023وتفوقت على اليابان رسمياً.

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على الرغم من فقدانها المركز الأول، فقد نمت صادرات السيارات اليابانية بنسبة 6%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وشحنت شركات صناعة السيارات الصينية 58% من السيارات خارج البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 عما كانت عليه في عام واحد، حسب تقرير نيكاي آسيا.

أفادت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن الدولة الصينية تمكنت من تصدير 1.07 مليون سيارة في المجموع بين يناير ومارس، وفي نفس الفترة صدرت اليابان 950 ألف سيارة.

كان العامل الرئيسي الذي ساهم في هذا النمو هو قدرة شركات صناعة السيارات في البلاد على بيع السيارات في روسيا، وانضم صانعو السيارات اليابانيون إلى شركات من دول أخرى متحالفة سياسياً مع الولايات المتحدة في الانسحاب من السوق بعد غزوها لأوكرانيا، لم تفعل الصين ذلك، وتضاعفت صادراتها إلى السوق ثلاث مرات لتصل إلى 140 ألفًا في وقت مبكر من هذا العام.

 

كما ساعدت الخبرة الكهربائية للبلاد في دفع صادراتها. تضاعفت صادرات السيارات الكهربائية الصينية تقريبًا في الربع الأول من العام لتصل إلى 380 ألف وحدة، ونتيجة لذلك ، فقد شكلت ما يقرب من 40% من جميع صادراتها.

 

في حين شجعت السياسات الصينية صناعة السيارات لديها على الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية، وكان صانعو السيارات اليابانيون أبطأ في الاستثمار في التكنولوجيا، وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة البلاد على أسواق جنوب شرق آسيا.

 

على الرغم من أن أكبر أسواق تصدير للصين كانت بلجيكا وأستراليا، إلا أن تايلاند كانت ثالث أكبر أسواقها، وسيطرت شركات صناعة السيارات اليابانية تقليديًا على جنوب شرق آسيا ، لكن السيارات الكهربائية الصينية قد تساعدها في بناء حصتها بالسوق في المنطقة.

 

ومع ذلك ، فإن أرقام الصادرات المتزايدة لا يتم دفعها حصريًا من قبل شركات صناعة السيارات المحلية، كما بدأت شركة تسلا الأمريكية في شحن المزيد من المركبات من مصنعها في شنجهاي إلى أسواق أخرى، مثل كندا.

بلجيكا شنجهاي روسيا نيكاي آسيا صناعة السيارات الصين اليابان

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