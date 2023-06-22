مواصفات فيات باندا 4 × 40 الجديدة كلياً| صور

كشفت شركة فيات عن سيارة جديدة للاحتفال بالذكري الأربعين بسيارة فيات باندا ، وبمناسبة تلك الاحتفالية أطلقت فيات سيارتها الجديدة فيات باندا 4 × 40 وستكون محدودة الإنتاج.

ويعود تاريخ إصدار السيارة بالماضي إلي عام 1983 ، وستقدم سيارة باندا 4 × 40 في أسواق أوروبية معينة، وتنتمي السيارة الجديدة إلي فئة السيارات الهاتشباك .

سيارة باندا 4 × 40 الجديدة

سيارة باندا 4 × 40 الجديدة

ستصنع فيات عدد 1983 سيارة فقط من باندا 4 × 40، وستكون متوافرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، تشبه سيارة باندا 4 × 40 الجديدة إصدار باندا 4 × 4 من الجيل الثالث الذي لم يتغير تصميمة كثيرا حتي الآن منذ عام 2011.

مقصورة باندا 4 × 40

سيارة باندا 4 × 40 الجديدة

زودت مقصورة باندا 4 × 40 الجديدة بنسيج معاد تدويره، وبها خياطة مزدوجة، ولمسات حمراء، وشعارات 4 × 40، وشاشة لنظام المعلومات مقاس 7 بوصات ، وعجلة قيادة مغطاة بالجلد، ومقبض ناقل حركة جلد، وتكييف هواء أوتوماتيك ، ومرايا كهربائية وتدفئة، وأضواء ومساحات أوتوماتيكية ، ومقعد سائق قابل للتعديل، ومستشعرات وقوف خلفية.

تصميم باندا 4 × 40 الخارجي

سيارة باندا 4 × 40 الجديدة

تأتي سيارة باندا 4 × 40 الجديدة بهيكل باندا كروس المطلي بلون عاجي ، ويضم التصميم حروف 4 × 40 مدمجة مع رسومات أسفل النوافذ الجانبية، وعجلات صلب مقاس 15 بوصة باللون الأبيض، وبها خطافات سحب حمراء، وقضبان سقف سوداء، وزجاج معتم.