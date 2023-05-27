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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أصغر سيارة رياضية في مصر موديل 2023.. صور

فيات X500 موديل 2023
فيات X500 موديل 2023

تعتبر السيارة فيات X500 موديل 2023، هي من اصغر السيارات الرياضية داخل السوق المصري والمقدمة من الصانع الايطالي، والتي تأتي بتصميم خارجي مميز، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات وبسعر يبدأ من مليون و 200 ألف جنيه.

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فيات X500 موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023 واهم مواصفاتها الفنية.

 

مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2023 

 

  • تصل السيارة فيات X500 موديل 2023 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية.

 

  • يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة.
فيات X500 موديل 2023 
  • تستخدم السيارة فيات X500 موديل 2023 محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

  • تعمل السيارة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

  • يقدر متوسط استهلاك فيات X500 موديل 2023 من الوقود بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
فيات X500 موديل 2023 

 

الابعاد الخارجية للسيارة فيات X500 موديل 2023 

 

  • الطول 4269 مم.
  • العرض 1796 مم.
  • الارتفاع 1608 مم.
  • الارتفاع عن الارض 160 مم.
  • حجم سعة التخزين 350 لتر.
فيات X500 موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023 

 

الفئة الاولى CROSS فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثانية PANORAMA فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة CABRIO فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.

تقنية الفيديو فيات X500 موديل 2023 فيات X500 فيات X500 موديل 2023

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