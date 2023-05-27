سعر أصغر سيارة رياضية في مصر موديل 2023.. صور

تعتبر السيارة فيات X500 موديل 2023، هي من اصغر السيارات الرياضية داخل السوق المصري والمقدمة من الصانع الايطالي، والتي تأتي بتصميم خارجي مميز، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات وبسعر يبدأ من مليون و 200 ألف جنيه.

فيات X500 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023 واهم مواصفاتها الفنية.

مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2023

تصل السيارة فيات X500 موديل 2023 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية.

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة.

فيات X500 موديل 2023

تستخدم السيارة فيات X500 موديل 2023 محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تعمل السيارة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

يقدر متوسط استهلاك فيات X500 موديل 2023 من الوقود بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات X500 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة فيات X500 موديل 2023

الطول 4269 مم.

العرض 1796 مم.

الارتفاع 1608 مم.

الارتفاع عن الارض 160 مم.

حجم سعة التخزين 350 لتر.

فيات X500 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023

الفئة الاولى CROSS فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثانية PANORAMA فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة CABRIO فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.