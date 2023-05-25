عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

سيارة فيات تيبو موديل 2023
سيارة فيات تيبو موديل 2023

تقدم شركة فيات العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة X500 موديل 2023 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، بالاضافة إلى النسخة الصغيرة 500، إلى جانب السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الـ SEDAN والهاتشباك "تيبو".

أحدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع اسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر

سيارة فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارة فيات تيبو موديل 2023

تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وايقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

سيارة فيات تيبو موديل 2023

ابعاد السيارة فيات تيبو موديل 2023

 

  • الطول 4540 مم.
  • العرض 1790 مم.
  • الارتفاع 1490 مم.
  • مساحة حقيبة التخزين الخلفية 520 لتر.
سيارة فيات تيبو موديل 2023

اعرف الاسعار الرسمية لسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر

 

الفئة الاولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر  910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

فيات تيبو Sedan هاتشباك اسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2023 الاسعار الرسمية لسيارة فيات تيبو موديل 2023 سيارة فيات تيبو موديل 2023 اعرف الاسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

موضوعات متعلقة

اعرف السعر الجديد لـ هيونداي النترا HD موديل 2023 .. صور

اعرف سعرها الآن .. رينو ميجان موديل 2023 |صور

تحديثات جديدة لسيارة لكزس 500 LC موديل 2024

الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس موديل 2023.. صور

بسبب عيب محتمل .. استدعاء مجاني لبعض سيارات اكسابندر موديل 2019 و 2020

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

5 أخطاء شائعة تجعل سيارتك معرضة للسرقة

سعر أرخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر .. صور

ترشيحاتنا

إذا كانت بدعة فنعمت.. عمر هاشم يكشف فضل الاجتماع للصلاة على النبي غدًا

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

بالإنفوجراف.. الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

تنفيذاً لتعليمات الرئيس .. رشا راغب تلتقي بوالد المصارع أحمد بغدودة بشأن المنحة التدريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ