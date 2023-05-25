أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

تقدم شركة فيات العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة X500 موديل 2023 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، بالاضافة إلى النسخة الصغيرة 500، إلى جانب السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الـ SEDAN والهاتشباك "تيبو".

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع اسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر

سيارة فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارة فيات تيبو موديل 2023

تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وايقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

سيارة فيات تيبو موديل 2023

ابعاد السيارة فيات تيبو موديل 2023

الطول 4540 مم.

العرض 1790 مم.

الارتفاع 1490 مم.

مساحة حقيبة التخزين الخلفية 520 لتر.

سيارة فيات تيبو موديل 2023

اعرف الاسعار الرسمية لسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.