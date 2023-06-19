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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" بإصدار خاص .. صور

فيات باندا 2023 الجديدة
فيات باندا 2023 الجديدة

بمناسبة مرور 40 عامًا على إنطلاق النسخة الأولى من النسخة فيات باندا، كشفت العلامة التجارية الايطالية عن الإصدار الجديد من هذه الايقونة، ولكن مع إطلالة 2023، والتي تأتي باطلالة رياضية مميزة، مع باقة من التجهيزات العصرية.

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" باصدار خاص

فيات باندا 2023 الجديدة

ترتكز السيارة فيات باندا 2023 الجديدة على جنوط قياسها 15 بوصة ذات تصميم مميز يحمل علامة النجمة الخماسية الاضلاع، مع وجود مصابيح حادة الشكل بالناحية الامامية، وفتحات تهوية، واضاءة LED على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وطلاء خارجي باللون العاجي.

فيات باندا 2023 الجديدة

وتحتوي السيارة فيات باندا موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس، حيث يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بسخانات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحساسات ضوء ومطر، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف.

فيات باندا 2023 الجديدة

وتأتي السيارة فيات باندا موديل 2023 بتقنية الدفع الرباعي، بينما ظهرت من الخارج بمفهوم رباعي الابواب، إلى جانب مساحة خلفية مناسبة، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد عصرية تحمل شعار FAIT PANDA 2023، مع وجود مصابيح ضباب خلفية، ومخرج عادم احادي، بالاضافة إلى دعامات بلاستيكية جانبية واقواس نصف دائرية تيزن اعلى منطقة العجلات.

فيات باندا 2023 الجديدة
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