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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم.. صور

فيات تكشف عن أصغر
فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

أطلقت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات توبولينو "Topolino " أصغر من سيارة فيات 500 الشهيرة، هذه الدراجة الرباعية الثقيلة صفرية الانبعاثات والتي تعمل بمثابة النظير الإيطالي لسيتروين أمي وأوبل روكس إي، ستتوفر قريبًا في الأسواق الأوروبية وتتميز بتصميم مميز.

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فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

في الإيطالية ، تُترجم كلمة "Topolino" إلى "فأر صغير" ، لكن المصطلح أصبح مرادفًا لشخصية ميكي ماوس من ديزني، وهو أيضًا اللقب الذي أُطلق على سيارة فيات 500 الأصلية لعام 1936. 

تستمد النسخة الجديدة من توبولينو إشارات التصميم الخاصة بها من سيارة فيات 500 الرائعة والأيقونية لعام 1957 ، والتي أثرت أيضًا على تصميم طرازي المدن في 2007 و 2020، ومع ذلك، تبرز توبولينو باعتبارها الأصغر بين جميع طرازات 500 ، بطول مماثل لنظيرتها سيتروين عند 2410 ملم (95 بوصة).

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

تتميز سيارة فيات توبولينو الجديدة بالعديد من عناصر التصميم التي تشبه نظيرتها الأكبر ، 500، وهي تتميز بمصابيح أمامية مستديرة، ووسادات ممتصة للصدمات من المعدن الصناعي وأغطية مرايا، بالإضافة إلى مصابيح خلفية على شكل أقراص، ويعزز الجزء العلوي من القماش من جاذبيته ويمنحه تشابهًا ساحرًا مع 500 مصغرة.

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

عند النظر إليه من الجانبين، تجذب سيارة توبولينو الانتباه بمقابضه المصنوعة من الحبال المتميزة بدلاً من الأبواب التقليدية، التي تذكرنا بـ 500 Jolly الكلاسيكية، وبالنسبة لطراز العرض التقديمي، اختارت فيات لونًا خارجيًا خفيفًا مع لمسة نهائية غير لامعة، وتكتمل بذوق بأغطية عجلات بيضاء على الطراز القديم.

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

في حين أن الصور المتوفرة ولقطات الفيديو توفر لمحة جزئية فقط عن المقصورة الداخلية ذات المقعدين، ويمكننا أن نرى جزءًا من التنجيد الفاخر على لوحة القيادة ، وشعار فيات على عجلة القيادة، بالإضافة إلى الحشوة ذات الألوان الفاتحة على المقاعد.

ومن المحتمل أن تكون السيارة الكهربائية المدمجة مزودة بحامل هاتف ذكي مدمج ، على الرغم من أنها قد توفر وسائل راحة محدودة، لأن نظيرتها سيتروين تفتقر إلى تكييف الهواء، مع ميزة مثيرة للاهتمام هي الرف الاختياري وحقيبة السفر الموجودة في الخلف، مما يوفر حلاً أنيقًا لتوسيع منطقة الشحن.

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

من المتوقع أن تشترك توبولينو في نفس المحرك الكهربائي ، لتوليد 8 حصان (6 كيلو واط / 8 حصان) ، وبطارية ليثيوم أيون 5.5 كيلو واط في الساعة، ومن المحتمل أن يوفر هذا الإعداد سرعة قصوى محدودة تبلغ 45 كم / ساعة (28 ميلاً في الساعة) ومدى قيادة يبلغ حوالي 43 ميلاً (70 كم).

وفقًا لشركة صناعة السيارات الإيطالية، تم تصميم توبولينو لتوفير "التنقل والحرية" حتى للعملاء الأصغر سنًا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن بعض البلدان الأوروبية لديها تشريعات تسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا بقيادة الدراجات الرباعية الثقيلة بشكل قانوني ، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء المحتملين لـ توبولينو.

مع اقتراب إطلاق سيارة فيات توبولينو ، من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول السيارة قريبًا. 

صناعة السيارات توبولينو Topolino اوبل فيات فيات 500

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