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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فوق المليون جنيه| 5 سيارات رياضية جديدة في الأسواق المصرية.. صور

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من السيارات الرياضية القوية التي تأتي بالعديد من التجهيزات القوية، بالإضافة للتصميم الخارجي المميز.

في السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 سيارات رياضية جديدة في الأسواق المصرية تقترب أسعارها من مليوني جنيه.

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بيجو 3008 موديل 2023  

بيجو 3008 موديل 2023  

زودت السيارة بيجو 3008 موديل 2023  بمحرك يضخ قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مع القدرة على الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، بينما يصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن/متر.

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,399,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,509,990 جنيه    

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,664,990 جنيه

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,674,990 جنيه

 

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل  السرعة القصوى للسيارة لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

BMW X1 موديل 2023

BMW X1 موديل 2023

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 

BMW X1 موديل 2023 الفئة الأولى 2,000,000 جنيه

BMW X1 موديل 2023 الفئة الثانية 2,200,000 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه. 

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيبغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 1,750,000 جنيه

بيجو 3008 فولكس فاجن تيجوان كيا سبورتاج سكودا كودياك BMW X1

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