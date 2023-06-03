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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باستقبال حافل في الصين .. إيلون ماسك : تسلا الأعلى جودة وكفاءة

صدى البلد

أنهى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للتو زيارته التي طال انتظارها للصين منذ عام 2020، وعقد اجتماعات مختلفة مع المسؤولين، على الرغم من أنه أنهى الرحلة مع توقف قصير في مصنع جيجا شنجهاي الخاص بشركة تسلا في الصين كما كان متوقعًا.

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لا يخفي إيلون ماسك إعجابه بأخلاقيات العمل ومنافسيه في الصين، ولا يخجل من الإشادة بفريقه التنفيذي وموظفيه هناك، ما كان منذ وقت ليس ببعيد "حقل موحل" أصبح الآن موطنًا لواحد من أكثر منشآت المركبات الكهربائية إنتاجية في العالم، حيث ينتج سيارات تسلا الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي للسوق المحلي وللتصدير.

 

في حين أوضح ماسك أيضًا أن هناك العديد من المشكلات في الصين، وأنه يجب علينا بالتأكيد القلق بشأن علاقة الولايات المتحدة بالبلد، فقد كان من الحكمة الدخول في سوق السيارات الانتقالي هناك، ويبدو أن التوقيت كان مناسبًا للزيارة، فالصين ليست فقط موطنًا لأكبر سوق للسيارات في العالم، ولكنها أيضًا مثال على ما يجب أن يفعله الآخرون عندما يتعلق الأمر بتبني السيارات الكهربائية.

 

وأظهر ماسك انبهاره بالتقدم في الصين، والذي جاء وسط أطنان من المحن والاضطرابات، وقال:

"أود أن أهنئكم كثيرا على العمل الرائع الذي قمتم به، لقد كان أمرًا مثيرًا للإعجاب كيف تمكنت من التغلب على العديد من الصعوبات والعديد من التحديات إنها تدفئ قلبي ، كما تعلم، وأقول للناس في جميع أنحاء العالم إن السيارات التي ننتجها هنا ليست فقط الأكثر كفاءة في الإنتاج، ولكنها أعلى جودة".

 

واصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا التأكيد على سعادته بما تم إنجازه في مصنع الصين، وأشار إلى "الطاقة الإيجابية" لجيجا شنجهاي، والسعي لإنجاز الأمور ، والتأثير الذي ستحدثه على تسلا على بقية العالم.

إيلون ماسك شنجهاي الصين تسلا تويتر

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