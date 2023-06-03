أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف في الصيف

يعاني بعض سائقي السيارات من ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف الخاص بالسيارة، وتعد هذه واحدة من المشاكل الشائعة خاصة بالسيارات القديمة عند القيادة داخل المدن والطرق المزدحمة.

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف