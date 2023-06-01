عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر .. تبدأ من 448 ألف جنيه

اشهر 5 سيارات اقتصادية
اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان او الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بينما يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبأسعار مناسبة وهم امر يشغل بال العديد، وخاصة وسط الزيادات السعرية الاخيرة التي يشهدها سوق السيارات.

ثاني أرخص سيارات "شيري" الرياضية في مصر .. اعرف سعرها

تعرف على أرخص فئات "كيا سبورتاج" 2023 بالسوق المصري |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر بسعر يبدأ من 448 ألف جنيه.

 

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

1 – نيسان صني 

 

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 448.400 جنيه، وذلك للفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة الثانية أوتوماتيك إلى 479.500 ألف جنيه، و 500 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 514 ألف للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، وتضم السيارة محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية. 

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

2 - رينو سانديرو 

 

يبلغ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2023 نحو 615 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، والتي تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، وسعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب اعتمادها على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات "دفع امامي".

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

3 – سوزوكي سياز 

 

تتراوح أسعار سوزوكي سياز الجديدة بين 634.900 جنيه و 684.900 جنيه، وذلك للفئة الاولى والثانية المقدمة من تلك السيارة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 104 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات.

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

4 - تويوتا بيلتا 

 

وتقدم شركة تويوتا ارخص اصداراتها في مصر "بيلتا" 2023 بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه، وحتى 595 ألف جنيه، أما عن قدراتها الفنية فتعتمد على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 نقلات "دفع أمامي".

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

5 - ميتسوبيشي اتراج 

 

تعد السيارة اتراج موديل 2023، هي ارخص نسخة تقدمها شركة ميتسوبيشي في السوق المصري بين موديلات العام، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر 465 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تمثل في محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي متنفس طبيعي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر، بالإضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT.

سيارات 5 سيارات سيارات اقتصادية 5 سيارات اقتصادية اشهر 5 سيارات اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

بـ 85 ألف جنيه فقط .. اركب أشهر سيارة من هيونداي

بقوة 500 حصان.. «العملاقة» فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي |صور

الأسعار الجديدة لـ سيارة إيجل برو في مصر .. صور

أشهر 5 سيارات كروس أوفر رياضية في مصر.. صور

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

الأسعار الرسمية لجميع سيارات "بيجو" في السوق المصري

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة عائلية في مصر .. صور

ترشيحاتنا

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ