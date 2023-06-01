أشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر .. تبدأ من 448 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان او الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بينما يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبأسعار مناسبة وهم امر يشغل بال العديد، وخاصة وسط الزيادات السعرية الاخيرة التي يشهدها سوق السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر بسعر يبدأ من 448 ألف جنيه.

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

1 – نيسان صني

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 448.400 جنيه، وذلك للفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة الثانية أوتوماتيك إلى 479.500 ألف جنيه، و 500 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 514 ألف للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، وتضم السيارة محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

2 - رينو سانديرو

يبلغ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2023 نحو 615 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، والتي تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، وسعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب اعتمادها على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات "دفع امامي".

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

3 – سوزوكي سياز

تتراوح أسعار سوزوكي سياز الجديدة بين 634.900 جنيه و 684.900 جنيه، وذلك للفئة الاولى والثانية المقدمة من تلك السيارة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 104 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات.

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

4 - تويوتا بيلتا

وتقدم شركة تويوتا ارخص اصداراتها في مصر "بيلتا" 2023 بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه، وحتى 595 ألف جنيه، أما عن قدراتها الفنية فتعتمد على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 نقلات "دفع أمامي".

اشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر

5 - ميتسوبيشي اتراج

تعد السيارة اتراج موديل 2023، هي ارخص نسخة تقدمها شركة ميتسوبيشي في السوق المصري بين موديلات العام، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر 465 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تمثل في محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي متنفس طبيعي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر، بالإضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT.