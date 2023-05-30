سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

تعتبر السيارة سوبارو XV هي أرخص نسخة تعمل بتقنية الدفع الرباعي بالسوق المصري، والتي يقدمها الصانع الياباني العريق، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 999 ألف جنيه، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة دفع رباعي "زيرو" في مصر

سيارة سوبارو XV

المواصفات الفنية للسيارة سوبارو XV

تعتمد جميع فئات السيارة سوبارو XV على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات.

سيارة سوبارو XV

وتستخدم السيارة سوبارو XV نسبة من الوقود تقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة، بينما يمكن للسيارة أن تستغرق فترة زمنية قدرها 13.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

سيارة سوبارو XV

وتحتوي السيارة سوبارو XV على باقة من تجهيزات الحماية والامان، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومكيف هواء، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب جنوط رياضية، و قاعدة عجلات بطول 2665 مم، وطول كلي يقدر بـ 4485 مم، و 1800 مم للعرض.

سيارة سوبارو XV

الاسعار الرسمية للسيارة سوبارو XV في السوق المصري

الفئة الاولى FULL OPTION بسعر 999,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بسعر 1,099,000 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 1,199,000 جنيه.