عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

سيارة سوبارو XV
سيارة سوبارو XV

تعتبر السيارة سوبارو XV هي أرخص نسخة تعمل بتقنية الدفع الرباعي بالسوق المصري، والتي يقدمها الصانع الياباني العريق، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 999 ألف جنيه، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية.

أرخص فئات نيسان صني موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها

ثاني أرخص سيارات "شيري" الرياضية في مصر .. اعرف سعرها

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة دفع رباعي "زيرو" في مصر 

سيارة سوبارو XV

المواصفات الفنية للسيارة سوبارو XV

 

تعتمد جميع فئات السيارة سوبارو XV على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات.

سيارة سوبارو XV

وتستخدم السيارة سوبارو XV نسبة من الوقود تقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة، بينما يمكن للسيارة أن تستغرق فترة زمنية قدرها 13.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

سيارة سوبارو XV

وتحتوي السيارة سوبارو XV على باقة من تجهيزات الحماية والامان، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومكيف هواء، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب جنوط رياضية، و قاعدة عجلات بطول 2665 مم، وطول كلي يقدر بـ 4485 مم، و 1800 مم للعرض.

سيارة سوبارو XV

الاسعار الرسمية للسيارة سوبارو XV في السوق المصري 

 

الفئة الاولى FULL OPTION بسعر 999,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بسعر 1,099,000 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 1,199,000 جنيه.

سيارة سوبارو XV
سوبارو سعر ومواصفات ارخص سيارة دفع رباعي سيارة سوبارو XV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

موضوعات متعلقة

سعر كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر .. صور

بأقل سعر للزيرو .. امتلك هذه السيارة موديل 2023

سعر ام جي RX5 الجديدة في السوق المصري .. صور

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

ام جي تكشف عن HS الجديدة FACELIFT 2023 .. صور

قبل وصولها المليون .. اسعار اوبل كروس لاند موديل 2023

سعر BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

5 سيارات صينية جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. صور

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ