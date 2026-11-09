مدينة خورفكان الإماراتية تغلق شاطئا بالمنطقة بعد رصد بقعة نفطية

قالت سلطات ‌بلدية مدينة خورفكان ​الإماراتية ​في بيان على ⁠مواقع ​التواصل الاجتماعي ​إنها أغلقت شاطئا في ​المدينة ​اليوم الاثنين بعد ‌رصد ⁠بقعة نفطية.

تسرب بقعة نفطية

وفي سياق متصل، كشفت تقارير سابقة عن مخاوف تثيرها بقعة نفطية قبالة سواحل دولة الإمارات مخاوف بيئية متزايدة، بعدما اتسع نطاق التسرب ووصل تأثيره إلى عدد من الشواطئ، وسط تحركات مكثفة لاحتواء التلوث ومنع امتداده إلى مناطق ساحلية جديدة.

لكن المفاجأة التي تكشفها الدراسات العلمية أن اختفاء النفط من سطح المياه لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر، إذ يمكن أن تظل آثاره عالقة في الرواسب البحرية والكائنات الحية لسنوات طويلة.

وتعود بداية الأزمة إلى تعرض ناقلة النفط «جيم نمبر 2»، التي ترفع علم بنما، لمقذوف يوم 9 أكتوبر 2026، على بعد نحو 13 ميلاً بحرياً غرب منطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة.

كيف تحركت البقعة النفطية بين السواحل؟



بدأت المؤشرات الأولى للأزمة في الظهور يوم 19 أكتوبر، مع ورود بلاغات عن انتشار روائح وقود قوية في بعض المناطق الإماراتية، قبل أن ترصد شركة «ويندوارد» المتخصصة في استخبارات البيانات البحرية تسرباً نفطياً على بعد نحو 25 كيلومتراً من ساحل أم القيوين.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية اتساع البقعة واقترابها من الساحل، لتعلن السلطات الإماراتية تأثر شواطئ أم القيوين، ثم امتدت الإجراءات الاحترازية إلى مناطق في الشارقة ورأس الخيمة، مع إغلاق عدد من الشواطئ.