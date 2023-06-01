هيونداي ورينو.. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

تشهد أسعار السيارات الجديدة تحديثات مستمرة لأسعارها الرسمية، ويضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية التي تقدم باقة من الإصدارات المحدثة موديلات 2023.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.

شيري تيجو 3 موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالإضافة إلى 160 نيوتن/متر من عزم الدوران للمحرك، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

الفئة الأولى أوتوماتيك BASELINE بسعر 670,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE بسعر 730,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، وقوة إجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، ودعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، ومتوسط استهلاك بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 615,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 625,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 650,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 915,000 جنيه.

الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 995,000 جنيه.

الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، ويولد قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، وناقل حركة "أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع أمامي.

الفئة الاولى FEEL بسعر 889,000 جنيه

الفئة الثانية SHINE بسعر 969,000 جنيه

سوزوكي فيتارا موديل 2023

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتتمتع السيارة سوزوكي فيتارا بمحرك 120 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، ينتج 156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الأولى ONE TONE بسعر 899,900 جنيه

الفئة الثانية TWO TONE بسعر 909,900 جنيه