عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي ورينو.. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

هيونداي ورينو.. أسعار
هيونداي ورينو.. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

تشهد أسعار السيارات الجديدة تحديثات مستمرة لأسعارها الرسمية، ويضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية التي تقدم باقة من الإصدارات المحدثة موديلات 2023.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.

BMW وأودي .. 5 سيارات رياضية جديد في مصر| صور

للموظفين.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

شيري تيجو 3 موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالإضافة إلى 160 نيوتن/متر من عزم الدوران للمحرك، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك BASELINE بسعر 670,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE بسعر 730,000 جنيه.

 

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، وقوة إجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، ودعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، ومتوسط استهلاك بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 615,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 625,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 640,000 جنيه     

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 650,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

 

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 915,000 جنيه.

الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 995,000 جنيه.

الفئة الرابعة  DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

 

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 

تأتي السيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، ويولد قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، وناقل حركة "أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع أمامي.

الفئة الاولى FEEL بسعر 889,000 جنيه   

الفئة الثانية SHINE بسعر 969,000 جنيه

سوزوكي فيتارا موديل 2023

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتتمتع السيارة سوزوكي فيتارا بمحرك 120 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، ينتج 156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

الفئة الأولى ONE TONE بسعر 899,900 جنيه

الفئة الثانية TWO TONE بسعر 909,900 جنيه

هيونداي سوزوكي فيتارا سيتروين C3 سيتروين C3 اير كروس رينو ميجان هيونداى النترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

موضوعات متعلقة

للموظفين.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

تعرف على أحدث أسعار BMW X3 الجديدة في مصر

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات

مواجهة ثلاثية تجمع تسلا وفيراري وبورشه لأول مرة.. شاهد

سيتروين تكشف عن إصدار كهربائي جديد من C5 إير كروس

اكس بانج الصينية تتحدى BMW بسبب اسم سيارتها الجديدة

إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني ويعيد تأكيد التزام تسلا تجاه بلاده

سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر | صور

ترشيحاتنا

موقف محرج.. سقوط بايدن من علي المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية|فيديو

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ