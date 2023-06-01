للموظفين.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر سيارات السيدان الفرنسية بالسوق المصري، وحققت انتشارا كبيراً عالمياً وأستمر إنتاجها حتى الآن، وتعتبر من السيارات الشهيرة في سوق المستعمل.

وزاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

رينو ميجان موديل 1999

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 1999

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة تبلغ 1600 سي سي، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" بـ 5 سرعات.

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 1999 بمقصورة رحبة تتسع لـ 4 أشخاص، وتتميز بتصميم سيدان خارجي، كما تتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، والرديو.

بلغت قراءة العداد في السيارة رينو ميجان موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو ميجان موديل 1999

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 1999 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة رينو ميجان موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.