لانوس وفيرنا.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تتراوح من 120 إلى 140 ألف جنيه في السوق المصري وهي..

بيجو 206 موديل 2005

بيجو 206 موديل 2005

توفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 2005

دايو لانوس موديل 2005

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2005 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في السيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

جاءت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

كيا سبكترا موديل 2003

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ومحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

زودت السيارة فورد مونديو موديل 2000 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، ومحرك سعة 1500 سي سي، مع زجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 2000 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.