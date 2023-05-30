عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لانوس وفيرنا.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تتراوح من 120 إلى 140 ألف جنيه في السوق المصري وهي..

بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك فرنسية | صور

أحدث أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر| صور

بيجو 206 موديل 2005

بيجو 206 موديل 2005

توفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 2005

دايو لانوس موديل 2005

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2005 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في السيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

جاءت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

كيا سبكترا موديل 2003

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ومحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما. 

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

زودت السيارة فورد مونديو موديل 2000 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، ومحرك سعة 1500 سي سي، مع زجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 2000 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

 

فورد مونديو كيا سبكترا هيونداي فيرنا بيجو 206 دايو لانوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك فرنسية | صور

أحدث أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر| صور

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من مليون جنيه.. صور

سوق المستعمل .. دايو لانوس بـ 140 ألف جنيه

5 سيارات كروس أوفر جديدة في الإمارات تبدأ من 100 ألف درهم

احتياطات ضرورية.. نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

عملاء تسلا يلغون حجز السيارات الجديدة بسبب قرار الشركة الصادم

تحدي السرعة.. منافسة قوية بين ماكلارين سينا وفيراري لافيراري| فيديو

ترشيحاتنا

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي يعلق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس

سنظل أوفياء.. هتافات جنونية من جماهير الزمالك بمباراة طلائع الجيش

الوضع خطير جدا.. تحذير عاجل من مدير الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

فيديو

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ