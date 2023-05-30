أحدث أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر| صور

تتوفر السيارة سوبارو XV موديل 2022 في السوق المصري بثلاثة فئات متنوعة، وتقدم بمنظومة دفع رباعية، حيث تعتبر الأقل سعراً بين سيارات الدفع الرباعي في مصر.

سوبارو XV موديل 2022

مواصفات السيارة سوبارو XV موديل 2022

تعتمد السيارة سوبارو XVموديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي، و وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

سوبارو XV موديل 2022

يصل استهلاك السيارة سوبارو XVموديل 2022 من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتتسارع من نقطة الثبات 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل الى 13.1 ثانية.

سوبارو XV موديل 2022

قياسات وأبعاد السيارة سوبارو XV موديل 2022

الطول الكلي: 4.485 متر

العرض الكلي: 1.800 متر

الارتفاع الكلي: 1.595 متر

قاعدة العجلات: 2.660 متر

الارتفاع عن الأرض: 220 مم

سعة صندوق السيارة: 380 لترات

سعة خزان الوقود: 63 لتر

سوبارو XV موديل 2022

وتضم سيارة سوبارو XVموديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، ووسادة هوائية جانبية، وحساسات للركن، وحساسات أماميه للركن، و وسادة هوائية للركاب الأمامي، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق.

سوبارو XV موديل 2022

أسعار السيارة سوبارو XV موديل 2022

سوبارو XVموديل 2022 الفئة الأولى FULL OPTION بقيمة قدرها 999,000 جنيه.

سوبارو XVموديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بقيمة قدرها 1,099,000 جنيه.

سوبارو XVموديل 2022 الفئة الثالثة LUXURY بقيمة قدرها 1,199,000 جنيه.