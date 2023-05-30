أحدث أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر| صور

تتوفر السيارة سوبارو XV موديل 2022 في السوق المصري بثلاثة فئات متنوعة، وتقدم بمنظومة دفع رباعية، حيث تعتبر الأقل سعراً بين سيارات الدفع الرباعي في مصر.
مواصفات السيارة سوبارو XV موديل 2022
تعتمد السيارة سوبارو XVموديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي، و وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.
يصل استهلاك السيارة سوبارو XVموديل 2022 من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتتسارع من نقطة الثبات 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل الى 13.1 ثانية.
قياسات وأبعاد السيارة سوبارو XV موديل 2022
الطول الكلي: 4.485 متر
العرض الكلي: 1.800 متر
الارتفاع الكلي: 1.595 متر
قاعدة العجلات: 2.660 متر
الارتفاع عن الأرض: 220 مم
سعة صندوق السيارة: 380 لترات
سعة خزان الوقود: 63 لتر
وتضم سيارة سوبارو XVموديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، ووسادة هوائية جانبية، وحساسات للركن، وحساسات أماميه للركن، و وسادة هوائية للركاب الأمامي، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق.
أسعار السيارة سوبارو XV موديل 2022
سوبارو XVموديل 2022 الفئة الأولى FULL OPTION بقيمة قدرها 999,000 جنيه.
سوبارو XVموديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بقيمة قدرها 1,099,000 جنيه.
سوبارو XVموديل 2022 الفئة الثالثة LUXURY بقيمة قدرها 1,199,000 جنيه.