5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من مليون جنيه.. صور

يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة التي تتوفر بالعديد من التحديثات الفاخرة، مما يجعلها الخيار الأمثل للشراء.

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تحصل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT-LINEبقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تأتي بيجو 5008 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، حيث يتمكن من انتاج عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 165 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر في الساعة.

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,314,990 جنيه

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,424,990 جنيه

الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه بدلاً من 1,489,990 جنيه

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,559,990 جنيه

سيات ليون 2023

سيات ليون 2023

دعمت السيارة سيات ليون بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات "جر أمامي"، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، ينتج قوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.8 ثانية.

يبلغ سعر سيات ليون 1,275,000 جنيه

سكودا كاروك موديل 2022

سكودا كاروك موديل 2022

تتوفر السيارة سكودا كاروك موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الأولىDYNAMIC بسعر 1,050,000 جنيه

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثانيةAMBITION بسعر 1,075,000 جنيه.

سكودا كاروك موديل 2022 الفئة الثالثة STYL بسعر 1,275,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعمل الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، بالإضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات.

أما عن فئات الدفع الرباعي، فتمتلك محرك سداسي الأسطوانات، بقوة إجمالية بلغت 234 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 376 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة سداسي النقلات أيضا.

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 2,090,000 جنيه.