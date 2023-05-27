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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احتياطات ضرورية.. نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

صدى البلد

يتطلب السفر لمسافات طويلة بالسيارة الأخذ بعدة احتياطات ضرورية، وذلك لتلافي حدوث أمور غير متوقعة قد تؤثر بالسلب على سلامة السائق ومن معه.

 

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والعديد من الإجازات المتتالية، يخطط العديد من الأشخاص للسفر إلى الشواطئ أو حتى الذهاب للتجمعات العائلية والسفر للمحافظات المختلفة.

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نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

  • فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته مع الحرص على تغييره في الوقت المحدد له هو وفلتر الزيت.
  • فحص مياه التبريد والتأكد من أنها في المستوى المطلوب في قربة المياه بدون زيادة ولا نقصان
  • فحص البطارية والمكيف خاصة عند السير في طرق صحراوية بفصل الصيف
  • يجب التأكد من وجود صندوق الأدوات بالسيارة لتسهيل التعامل مع الأعطال الطارئة
  • فحص إطارات السيارة والتأكد من ضغطها، والحرص على أن تكون دائماً في الضغط المحدد لها
  • الإطارات والتأكد من عدم وجود أي أضرار به قد تعرضه للانفجار لسبب ارتفاع  الحرارة أو خشونة الطريق
  • أحرص على اصطحاب إطار احتياطي معك
  • فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار بها
  • فحص فرامل السيارة عبر إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.
الإطارات نصائح هامة زيت المحرك البطارية الصيف

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