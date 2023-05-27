احتياطات ضرورية.. نصائح ذهبية يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

يتطلب السفر لمسافات طويلة بالسيارة الأخذ بعدة احتياطات ضرورية، وذلك لتلافي حدوث أمور غير متوقعة قد تؤثر بالسلب على سلامة السائق ومن معه.

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والعديد من الإجازات المتتالية، يخطط العديد من الأشخاص للسفر إلى الشواطئ أو حتى الذهاب للتجمعات العائلية والسفر للمحافظات المختلفة.

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة