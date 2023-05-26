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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

130 ألف جنيه | 5 سيارات مستعملة بأسعار مغرية .. صور

صدى البلد

يضم سوق المستعمل العديد من السيارات بحالة جيدة تقدم قيمة مقابل السعر، وتعتبر السيارات المستعملة من الحلول البديلة في السوق المصرية نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري وهي..

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نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

فيات سينا موديل 2003

تعتمد السيارة فيات سينا موديل 2003 على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، ويمكنها التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً الي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.

بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سينا موديل 2003 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

دايو لانوس موديل 1999 

دايو لانوس موديل 1999 

تعتمد السيارة دايو لانوس موديل 1999 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، بنظام حقن متعدد النقاط، ينتج قوة تصل الى 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتنتقل الحركة عبر علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، بلغت قرائه العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.

 

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات. 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

كيا سبكترا موديل 2003

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

اسبيرانزا A113 موديل 2012

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تأتي السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ 114 نيوتن متر.

وتبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 افي سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، بلغت قراءة العداد في نحو 160 ألف كيلومتر.

هيونداي فيرنا كيا سبكترا اسبيرانزا A113 دايو لانوس فيات سينا

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