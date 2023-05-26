سوق المستعمل.. أحدث أسعار فيات سيينا| صور

تعتبر السيارة فيات سيينا موديل 2003 أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وشهدت أسعارها عدة تحديثات.
يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.
مواصفات السيارة فيات سيينا موديل 2003
تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2003 على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات.
ويمكن للسيارة فيات سيينا موديل 2003 التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً الي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.
بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2003 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
قياسات و أبعاد السيارة فيات سيينا موديل 2003
الطول الكلي: 4.210 متر
العرض الكلي: 1.703 متر
الارتفاع الكلي: 1.490 متر
وزن السيارة: 1070 كيلوجرام
قاعدة العجلات: 2.705 متر
سعة صندوق السيارة: 500 لتر
أسعار السيارة فيات سيينا موديل 2003
يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.