سوق المستعمل.. أحدث أسعار فيات سيينا| صور

تعتبر السيارة فيات سيينا موديل 2003 أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وشهدت أسعارها عدة تحديثات.

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

فيات سيينا موديل 2003

مواصفات السيارة فيات سيينا موديل 2003

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2003 على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات.

ويمكن للسيارة فيات سيينا موديل 2003 التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً الي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.

بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2003 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فيات سينا موديل 2003

قياسات و أبعاد السيارة فيات سيينا موديل 2003

الطول الكلي: 4.210 متر

العرض الكلي: 1.703 متر

الارتفاع الكلي: 1.490 متر

وزن السيارة: 1070 كيلوجرام

قاعدة العجلات: 2.705 متر

سعة صندوق السيارة: 500 لتر

أسعار السيارة فيات سيينا موديل 2003

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.