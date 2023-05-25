بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في مصر| صور

شهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً، حيث كشفت العديد من الشركات العالمية عن الأسعار الجديدة لأبرز سيارتها في السوق المصري، فيما ثبتت أسعار بعض الإصدارات.

رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ،وتتسارع السيارة من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه

الفئة الثانية H3بقيمة قدرها 950,000 جنيه

سوبارو XV موديل 2022

سوبارو XV موديل 2022

وتمتلك سيارة سوبارو XV موديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج منها قوه قدرها 114 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

الفئة الأولى بقيمة قدرها 999,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,099,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,199,000 جنيه

رينو داستر موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

الفئة الأولى FEEL بسعر 1,039,000 جنيه

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 1,049,000 جنيه

الفئة الثالثة SHINE بسعر 1,119,000 جنيه

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,129,000 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تحصل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT-LINEبقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.

جيلي كول راي 2023

جيلي كول راي 2023

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة جيلي كول راي 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، ومدة زمنية تقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار جيلي كول راي 2023

الفئة الأولى بسعر 800,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 920,000 جنيه