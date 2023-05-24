عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. صور

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أحد أهم الحلو الاقتصادية في الوقت الحالي نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في السوق المصري وهي:

بداية من 580 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

موديل 2023.. أسعار هيونداي إلنترا اتش دى الجديدة| صور

تويوتا كامري موديل 1997

تويوتا كامري موديل 1997

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1997 على محرك سعة 2200 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وبلغت قراءة نحو 150 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

 

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

 

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

 

رينو لوجان موديل 2010 

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2010 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، وتصل السرعة القصوى الى 185 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، كما تأتي بعض النسخ بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وبلغت قرائه العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

تويوتا كامري السيارات المستعملة تويوتا كورولا رينو سانديرو رينو لوجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

موضوعات متعلقة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

بداية من 580 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

موديل 2023.. أسعار هيونداي إلنترا اتش دى الجديدة| صور

بداية من 100 ألف ريال.. 5 سيارات جديدة في السعودية| صور

NHTSA تقترح اختبارات أكثر صرامة لحماية المشاة من حوادث السيارات

أخبار السيارات|أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. ولو عربيتك أوتوماتيك اعرف أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية

فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجديدة |صور

ترشيحاتنا

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ