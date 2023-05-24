5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. صور

تعتبر السيارات المستعملة أحد أهم الحلو الاقتصادية في الوقت الحالي نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في السوق المصري وهي:

تويوتا كامري موديل 1997

تويوتا كامري موديل 1997

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1997 على محرك سعة 2200 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وبلغت قراءة نحو 150 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2010

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2010 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، وتصل السرعة القصوى الى 185 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، كما تأتي بعض النسخ بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وبلغت قرائه العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.