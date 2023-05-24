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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

صدى البلد

أطلقت العلامة التجارية الفرنسية رينو سيارة لوجان رسمياً في شهر يونيو من عام 2004،  وبدأ التسويق لها في سبتمبر من نفس العام، وحققت انتشارا كبيراً خاصة في الأسواق النامية، حيث تعتبر من السيارات الاقتصادية.

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رينو لوجان موديل 2010 

ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2010 

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2010 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، وتصل السرعة القصوى الى 185 كيلومتر في الساعة.

 

وتتوفر السيارة رينو لوجان موديل 2010 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، كما تأتي بعض النسخ بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

 

وتبلغ سعة خزان الوقود في السيارة رينو لوجان موديل 2010 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بلغت قرائة العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.

رينو لوجان موديل 2010 

قياسات وأبعاد السيارة رينو لوجان موديل 2012 

الطول الكلي: 4.290 متر

العرض الكلي: 1.740 متر

الارتفاع الكلي: 1.525 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

رينو لوجان موديل 2010 

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2010 

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه،  وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

المستعمل رينو لوجان لوجان رينو الأقتصادية

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