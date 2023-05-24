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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2023.. أسعار هيونداي إلنترا اتش دى الجديدة| صور

هيونداي إلنترا اتش
هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

شهدت أسعار سيارات العلامة التجارية الكورية هيونداي عدة تحديثات جديدة لأغلب طرازات سيارتها في السوق المصري، ويأتي على رأسها السيدان الاقتصادية هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023.

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هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، وقوة إجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

ودعمت هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، ومتوسط استهلاك بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

وحصلت السيارة هيونداي اتش دى موديل 2023 على عدة تجهيزات، تتضمن برنامج EBD الخاص بالمكابح، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام الحماية من السرقة، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية الامامية، وقفل مركزي للابواب.

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 580,000 جنيه

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 590,000 جنيه   

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 605,000 جنيه   

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 615,000 جنيه  

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