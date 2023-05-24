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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 100 ألف ريال.. 5 سيارات جديدة في السعودية| صور

صدى البلد

تمتلك السيارات الرياضية شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي وخاصة السوق السعودي، وذلك بفضل مقصورتها الواسعة وارتفاعها من على سطع الأرض، كما تتمبز بالعديد من وسائل الراحة والترفيه.

 

 

 

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بثلاثة خيارات من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعر

المحرك الأول: رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

المحرك الثاني: رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي بقوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، يعمل بالديزل.

المحرك الثالث: رباعي الأسطوانات، سعة 2800 سي سي، بقوة 201 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويعمل بالديزل.

المحرك الرابع: سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022

الفئة GX2 4X2 بسعر 119,025 ألف ريال.

الفئة GX2 4X4 بسعر 129,835 ألف ريال.

الفئة GX2 4X4 DIESEL بسعر 140,185 ألف ريال.

الفئة VX1 بسعر 153,180 ألف ريال.

الفئة VX3 4X4 بسعر 171,925 ألف ريال.

الفئة VX2 PLUS 4X4 DIESEL بسعر 170,430 ألف ريال.

 

 

هيونداي توسان موديل 2023

هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتصل لسرعة قصوى تصل 200 كم/س.

 

أسعار هيونداي توسان موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 103,425 ريال

الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال

الفئة الثالثة بسعر 110,095 ريال

الفئة الرابعة بسعر 112,625 ريال

الفئة الخامسة بسعر 119,535 ريال

الفئة السادسة بسعر 132,763 ريال

الفئة السابعة بسعر 135,639 ريال

 

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كم/س.

 

كما تتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

 

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 106,488 ريال

الفئة الثانية بسعر 116,263 ريال

الفئة الثالثة بسعر 135,123 ريال

الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال

الفئة الخامسة بسعر 159,273 ريال

 

نيسان اكستيرا موديل 2022

نيسان اكستيرا موديل 2022

تتوفر السيارة نيسان اكستيرا موديل 2022 على عزم أقصى للدوران يصل الى 241 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، ومحرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، بسعة 2500 سي سي.

 

 

أسعار السيارة نيسان اكستيرا موديل 2022

الفئة الأولى SE 2WD بسعر 121,349 ريال     

الفئة الثانية TITANIUM 2WD بسعر 131,949 ريال

الفئة الثالثة PLATINUM 4WDبسعر 167,399 ريال

شيفروليه بليزر موديل 2022

شيفروليه بليزر موديل 2022

حصلت شيفروليه بليزر موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 366 نيوتن/متر، ومحرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 305 حصانا، بسعة 3600 سي سي.

 

أسعار السيارة شيفروليه بليزر موديل 2022

الفئة الأولى LT2 بسعر 135,060 ريال

الفئة الثانية 2LT MIDNIGHT بسعر 140,740 ريال

الفئة الثالثة RS بسعر 189,500 ريال

الفئة الرابعة  RS AWDبسعر 199,250 ريال       

 

 

   

شيفروليه بليزر تويوتا فورتشنر هيونداي توسان كيا سبورتاج نيسان اكستيرا السعودية

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