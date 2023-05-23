تبدأ من 415 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان موديل 2023 | صور

يضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الجديدة موديلات 2023، وشهدت مؤخراً عدة زيادات سعرية.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات سيدان بالسوق المصري.

رينو ميجان

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 915,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 995,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تتسارع سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر.

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 480,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 490,000 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 505,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 520,000 جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 530,000 جنيه.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

ستروين سي اليزيه موديل 2023

تستهلك السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 نحو 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق في تسارعها من 0 لـ 100 كم/ساعة مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر.

أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2023:

الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 649,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بقيمة قدرها 689,000 جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل 2023

تنطلق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/س، في مدة تقدر بـ 11.5 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، يمكنه انتاج 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 415,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 455,000 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 480,000 جنيه.

بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023

تتوفر السيارة بيجو 301 موديل 2023 بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر، وحصلت على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

أسعار بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة قدرها 624,990 جنيه .

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE بقيمة قدرها 654,990 جنيه.