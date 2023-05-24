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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 580 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

شهدت السيارات الجديدة زيادات سعرية متلاحقة مؤخراً ويضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الجديدة موديلات 2023.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات سيدان بالسوق المصري.

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هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، وقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، ودعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، ومتوسط استهلاك بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 580,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 590,000 جنيه    

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 605,000 جنيه     

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 615,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 915,000 جنيه.

الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 995,000 جنيه.

الفئة الرابعة  DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

نيسان سنترا 

نيسان سنترا موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 نحو 180 كيلومترا في الساعة، وفي مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتتوفر بمحرك ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعلبة غيارات أوتوماتيكية من نوع  CVT، و154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2023 نحو 581,500 جنيه.

 

هوندا سيتي موديل 2022

هوندا سيتي موديل 2022

تعتمد سيارة هوندا سيتي موديل 2022 على محرك تنفس طبيعي، بسعة 1500 سي سي، يتألف من 4 أسطوانات، وينتج قوة تصل الى 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

 

الفئة الأولى LX بسعر 920,000 جنيه

الفئة الثانية LX Sport بسعر 960,000 جنيه

فيات تيبو 2023

فيات تيبو موديل 2023

يعطي محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربع أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 أحصنة، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومترا في الساعة.

 

فئة "السيدان"

الفئة الاولى ENTRY GRADE بسعر 825,000 جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE بسعر 910,000 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHT LINE بسعر 950,000 جنيه.   

 

فئة "الهاتشباك"

الفئة الأولى ENTRY GRADE بسعر 910,000 جنيه.

الفئة الثانية HIGHT LINE بسعر 975,000 جنيه . 

هيونداى النترا رينو ميجان نيسان سنترا هوندا سيتى فيات تيبو

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