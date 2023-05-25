سيارة الشعب.. أحدث أسعار دايو لانوس في سوق المستعمل| صور

تعتبر السيارة دايو لانوس موديل 1999 أحد أشهر السيارات المستعملة في السوق المصرية، وشهدت أسعارها زيادة مؤخراً، وتختلف الزيادات حسب الحالة الفنية للسيارة.

ظهرت لانوس للمرة الأولى في مصر في عام 1997 النسخة الأوروبي المستوردة وكانت تحمل اسم دايو لانوس 1 وظل هذا الموديل حتى عام 2000.

دايو لانوس موديل 1999

ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

مواصفات السيارة دايو لانوس موديل 1999

تعتمد السيارة دايو لانوس موديل 1999 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، بنظام حقن متعدد النقاط، ينتج قوة تصل الى 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتنتقل الحركة عبر علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات.

دايو لانوس موديل 1999

يبلغ الطول الكلي للسيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 4,237 متر، وعرضها الكلي 1,678 متر، وارتفاعها الكلي 1,432 متر، وأدنى ارتفاع لها 0,17 متر، وطول قاعدة العجلات 2,52 متر، أما وزن السيارة فيصل إلى 1010 كيلو غرام، وهي مزودة بجنط قياس 13، والحجم الداخلي للحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 322 لتر.

بلغت قرائه العداد في السيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 180 كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 1999

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 1999

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.