احذر.. أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

يعتبر تأخر تشغيل محرك السيارة أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، قد يحدث لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك بسبب ركن السيارة لمدة طويلة ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والأتربة على العديد من الأجزاء الميكانيكية.

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة