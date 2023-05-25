بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، ابرزها فئة السيدان، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة لابعادها الخارجية المعروفة، ومساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة ايضا، إلى جانب التجهيزات التي تقدم عبر كل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

بي واي دي f3

نبدأ القائمة بالسيارة بي واي دي f3 موديل 2023، والتي تأتي بناقل حركة مانيوال للفئة الاولى بسعر 400 ألف جنيه، و 450 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، والتي تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

ام جي 5

وتقدم شركة ام جي نسختها الشهيرة 5، والتي تبدأ بسعر رسمي يبلغ 609.990 جنيه للفئة الاولى، و 649.990 جنيه للثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى 679.990 جنيه، وتأتي هذه السيارة بالعديد من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، بينما تعتمد في قدراتها الميكانيكية على محرك 4 سلندر 1500 سي سي، ينتج 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قدرتها على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

ميتسوبيشي اتراج

وتأتي شركة ميتسوبيشي لتقدم ارخص اصدارتها في السوق المصري، وهي النسخة اتراج موديل 2023، والتي تضم مكابح مانعة للانغلاق، مع وسائد هوائية امامية، وعلبة تروس أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك 3 سلندر، 1200 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تقدم السيارة في مصر بسعر رسمي يبلغ 465 ألف جنيه.

بيجو 301

وتمتلك شركة بيجو الفرنسية الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة 301 موديل 2023، وهي الوحيدة المطروحة من فئة السيدان، حيث يتم تقديمها من فئتين الاولى بسعر 624.990 جنيه، و 654.990 للثانية، وتستمد جميع الفئات قدراتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، و 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، مع مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تويوتا بيلتا

ونختتم بالسيارة اليابانية تويوتا بيلتا، والتي يتم طرحها بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه حتى 595 ألف جنيه لموديلات 2023، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات.