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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوري وياباني .. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

اشهر 5 سيارات كورية
اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري

يضم سوق السيارات في مصر، العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو القدرات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها اصدارات الصانع الكوري والياباني، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري. 

اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري 

نبدأ بالسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV "هيونداي توسان"، والتي تقدم بقيمة سعرية تتراوح بين مليون و 40 ألف حتى مليون و 365 الف جنيه، وتعمل جميع الفئات بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات.

اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري 

وتقدم ايضا شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية النسخة سبورتاج 2023 من الفئة الرياضية يبدأ من مليون 169.900 جنيه حتى مليون و 639.900 جنيه، وتمتلك هذه السيارة محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات.

اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري 

ويقدم الصانع الياباني باقة من الطرازات ايضا ابرزها النسخة اكليبس كروس موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 950 ألف جنيه حتى مليون و 110 ألف جنيه، وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر، بقوة 150 حصانا، سعة 1500 تيربو، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات.

اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري 

ومن السيارات ذات العلامة التجارية ايضا هي النسخة سوزوكي سياز التي تقدم بسعر يترواح بين 634.900 و 684.900 جنيه، وتستمد هذه النسخة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا، و 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

اشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري 

ونختتم بأرخص سيارة تحمل علامة سوزوكي اليابانية، وهي السيارة اسبريسو التي تقدم من فئة واحدة بسعر 364.900 جنيه، وتمتلك هذه السيارة محرك سعة 1000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر، مع استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كم، بينما تستخدم ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات دفع امامي.

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