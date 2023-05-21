أرخص سيارة SUV زيرو في مصر |صور

شهدت السيارة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، شيري تيجو 3 موديل 2023 زيادة سعرية خلال الايام القليلة الماضية قدرها 15 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تعد أرخص سيارة رياضية متروحة في مصر، على الرغم من الزيادات الاخيرة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

سعر ومواصفات ارخص سيارة SUV جديدة بالسوق المصري

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بنسخة كاملة التجهيزات، تحتوي على مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومكيف هواء، واضاءة نهارية LED LIGHT، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتعمل السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمقود حركة يدعم خاصية التحكم في الاوامر الصوتية، بالاضافة إلى وجود زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية ثنائية للحماية، ومكابح عالية الاداء، ومثبت للسرعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

ويضخ محرك السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 صاحب الاربعة اسطوانات، قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالاضافة إلى 160 نيوتن/متر من عزم الدوران للمحرك، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 "ارخص SUV رياضية في مصر" .. اعرف سعرها

ارتفعت السيارة بقيمة قدرها 15 ألف جنيه، ليرتفع سعرها الرسمي من 545 ألف جنيه إلى 560 ألأف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة في السوق المصري.