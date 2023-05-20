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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة وسط عائلة مرسيدس في مصر .. اركب زيرو

مرسيدس B200 موديل
مرسيدس B200 موديل 2023

استطاعت السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023، أن تتصدر قائمة الأرخص سعرًا بين طرازات الصانع الألماني المقدمة داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة من خلال فئة واحدة، مع قيمة سعرية لم تتجاوز حاجز المليون و 700 الف جنيه، بالاضافة إلى تقديمها ايضا عبر اطلالة الهاتشباك المميزة.

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مرسيدس B200 موديل 2023 

مواصفات السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 

 

زودت السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، متصل بمحرك تيربو سعة 1300 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ويتمكن هذه المحرك من ضخ 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 163 حصانا، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

مرسيدس B200 موديل 2023 

وبفضل الامكانيات الفنية للسيارة مرسيدس B200 موديل 2023 يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تبلغ 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الاستعداد الحركي 0، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرة قصوى تصل إلى 223 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس B200 موديل 2023 

وتأتي السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الداخلية التي تتضمن انظمة الحماية والمكابح، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، ونظام ضوتي ترفيهي مميز، مدعوم بشاشة داخلية ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وجنوط رياضية، واضاءة LED.

مرسيدس B200 موديل 2023 

السعر الرسمي لارخص سيارات شركة مرسيدس " B200 موديل 2023 " في السوق المصري 

 

يصل سعر السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 إلى مليون و 785.000 جنيه، للفئة SPORTS TOURER وهي الوحيدة المقدمة من تلك النسخة في مصر.

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