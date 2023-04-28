أغلى سيارة رياضية تقدمها مرسيدس في مصر.. صور

استطاعت نجمة مرسيدس الألمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمة من إصدارات متنوعة، سواء كانت هيكليًا، أو من ناحية التجهيزات الفنية الداخلية والخارجية، ولعل من اغلى هذه السيارات هي النسخة الشهيرة G-CLASS التي تنتمي لفئة الـ SUV الفارهة.

اغلى سيارة SUV رياضية تقدمها مرسيدس

سعر ومواصفات اغلى سيارة SUV رياضية تقدمها مرسيدس في السوق المصري

تحتوي السيارة مرسيدس G-CLASS على مجموعة من التجهيزات تتضمن، نظام وسائد هوائية متقدم للحماية، مكابح ABS و EBD و BA، مع منبه النقطة العمياء، ومحدد سرعة، بالضافة إلى عرض مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا مع حساسات حركة، وقفل مركزي، وخاصية مانع السرقة، و نظام المساعدة على تسلق التلال وخوض المنحدرات، وخاصية الثبات الديناميكي ورصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات المرورية.

اغلى سيارة SUV رياضية تقدمها مرسيدس

وتضم السيارة مرسيدس G-CLASS شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، زر بدء التشغيل، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، وعجلة قيادة تعمل باللمس، مع نظام صوتي ترفيهي مميز، وحساسات ضوء ومطر، ومكيف هواء أوتوماتيكي، والتحكم في وضعية المقاعد أوتوماتيكيًا.

اغلى سيارة SUV رياضية تقدمها مرسيدس

وتحتاج السيارة مرسيدس G-CLASS مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 220 كم/ساعة، حيث تعتمد على محرك تيربو سعة 4000 سي سي، بقوة 585 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 9 سرعات مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

اغلى سيارة SUV رياضية تقدمها مرسيدس

أسعار أغلى سيارات مرسيدس في مصر من فئة الـ SUV الرياضية

يبلغ سعر الفئة الأولى 5,500,000 جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثانية 5,750,000 جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثالثة 7,750,000 جنيه.