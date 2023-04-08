سعر مرسيدس GLS موديل 2023 في السوق المصري |صور

تقدم شركة مرسيدس عملاق تصنيع السيارات الألمانية، العديد من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها السيارة الرياضية الفاخرة GLS موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة بلغت مليون و 520 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 واحدث أسعارها في مصر.

مرسيدس GLS موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023

الطول الكلي للسيارة 5207 مم.

العرض الكلي للسيارة 2157 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1838 مم.

الطول الكلي لـ قاعدة العجلات 3135 مم.

سعة خزان الوقود 90 لتر.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 355 لتر.

مرسيدس GLS موديل 2023

التجهيزات الفنية لـ مرسيدس GLS موديل 2023

محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.

قوة اجمالية قدرها 489 حصانا.

عزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر.

سعة 4000 سي سي "تيربو".

ناقل حركة أوتوماتيكي.

9 سرعات بتقنية الدفع الرباعي.

مرسيدس GLS موديل 2023

تستغرق السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 مدة زمنية قدرها 5.3 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 11.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس GLS موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في السوق المصري

ارتفعت أسعار السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 من 4 مليون و460 ألف جنيه إلى 5 مليون و980 ألف جنيه.