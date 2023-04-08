عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 في السوق المصري |صور

مرسيدس GLS موديل
مرسيدس GLS موديل 2023 

تقدم شركة مرسيدس عملاق تصنيع السيارات الألمانية، العديد من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها السيارة الرياضية الفاخرة GLS موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة بلغت مليون و 520 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري.

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها مرسيدس في مصر 2023 |صور

سعر مرسيدس E300 موديل 2023 بالسوق المصرية | صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 واحدث أسعارها في مصر.

مرسيدس GLS موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023

 

  • الطول الكلي للسيارة 5207 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 2157 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1838 مم.
  • الطول الكلي لـ قاعدة العجلات 3135 مم.
  • سعة خزان الوقود 90 لتر.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 355 لتر.
مرسيدس GLS موديل 2023 

التجهيزات الفنية لـ مرسيدس GLS موديل 2023 

 

  • محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.
  • قوة اجمالية قدرها 489 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر.
  • سعة 4000 سي سي "تيربو".
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • 9 سرعات بتقنية الدفع الرباعي.
مرسيدس GLS موديل 2023 
  • تستغرق السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 مدة زمنية قدرها 5.3 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 11.2 لتر لكل 100 كيلومتر.
مرسيدس GLS موديل 2023 

الاسعار الجديدة للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في السوق المصري 

 

ارتفعت أسعار السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 من 4 مليون و460 ألف جنيه إلى 5 مليون و980 ألف جنيه.

مرسيدس GLS موديل 2023 مرسيدس GLS موديل 2023 الاسعار الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

بـ 20 ألف جنيه .. اشتر أشهر هاتشباك في مصر | صور

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر .. تعرف عليها

أسعار فورثينج T5 EVO الجديدة في مصر .. صور

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

أحدث أسعار سيات إبيزا وليون بالسوق المصري.. صور

سعر BMW X4 الجديدة في مصر .. صور

اشتريها وانجز مشاويرك.. سيارة مستعملة بـ 45 ألف جنيه فقط

الحق اشتريها.. سعر أرخص سيارة زيرو في مصر| صور

ترشيحاتنا

حدث في 17 رمضان.. غزوة بدر ووفاة السيدة عائشة زوجة النبي

متى العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء: تبدأ الثلاثاء والأربعاء فاستعدوا لأول ليلة قدر

بقوة 4.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تخت الإيرانية

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة.. وردع تل أبيب تآكل كلياً

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجرام بـ 30 دولار.. أمهات يقمن ببيع شعر بناتهن لـ صالونات التجميل النسائية

أمطار ونشاط رياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم السبت

مكياج لافت.. بوسي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

تسبب تلف الدماغ.. أطعمة احرص عليها للتخلص من سم الأمونيا في الدم

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ