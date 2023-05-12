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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

مرسيدس GLE موديل
مرسيدس GLE موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية "مرسيدس"، عدد كبير من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مثل نسختها الشهيرة G-CLASS التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، بالاضافة إلى السيارة GLS، والنسخة الانيقة GLC، إلى جانب النسخة التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع GLE موديل 2023.

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وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 داخل السوق المصري 

مرسيدس GLE موديل 2023 

الابعاد الخارجية لسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 

 

  • الطول 4924 مم.
  • العرض 1947 مم.
  • الارتفاع 1797 مم.
  • الخلوص الارضي 185 مم.
  • قاعدة عجلات 2995 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 630 لتر.
  • السعة الخاصة بخزان الوقود 85 لتر.
مرسيدس GLE موديل 2023 

ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 

 

تعتمد السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 على محرك بقوة 367 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث يقدم بسعة 3000 سي سي "تيربو" 6 سلندر، بيما تستمد اوامر الانتقال عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات.

مرسيدس GLE موديل 2023 

وتعمل السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة، وبفضل هذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تصل إلى سرعة 100 كم/س من وضع الثبات 0 خلال مدة تقدر بـ 5.7 ثانية.

مرسيدس GLE موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر 

 

تنتمي السيارة GLE موديل 2023 إلى طرازات الفئة الواحدة، والتي تقدم داخل السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 4 ميلون و 680 الف جنيه.

مرسيدس GLE موديل 2023 
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