فخامة ورفاهية .. سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

استطاعت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارت الالمانية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من موديلات 2023، ومنها النسخة ذات الاداء والقدرات المميزة، E200 والتي تأتي بتصميم السيدان الفاخر.

فيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 واحدث اسعارها في مصر.

مرسيدس E200 موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية تقدر بـ 7.5 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 240 كيلومتر في الساعة.

تستهلك مرسيدس E200 موديل 2023 نسبة من الوقود قدر بـ 7.1 لتر لكل 100 كم.

مرسيدس E200 موديل 2023

محرك السيارة مرسيدس E200 موديل 2023

تقدم السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 بمحرك تيربو، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية "دفع خلفي".

مرسيدس E200 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى مرسيدس E200 PREMIUM موديل 2023 مرسيدس E200 بسعر 2 مليون 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس E200 AVANTGARDE موديل 2023 بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مرسيدس E200 AMG موديل 2023 بسعر 3 ميلون و 750 ألف جنيه.