عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فخامة ورفاهية .. سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

مرسيدس E200 موديل
مرسيدس E200 موديل 2023

استطاعت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارت الالمانية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من موديلات 2023، ومنها النسخة ذات الاداء والقدرات المميزة، E200 والتي تأتي بتصميم السيدان الفاخر.

للبيع.. سيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961

أرخص سيارة تقدمها مرسيدس في مصر .. اعرف سعرها الآن

فيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 واحدث اسعارها في مصر.

مرسيدس E200 موديل 2023
  • يمكن للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية تقدر بـ 7.5 ثانية.
  • تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 240 كيلومتر في الساعة.
  • تستهلك مرسيدس E200 موديل 2023 نسبة من الوقود قدر بـ 7.1 لتر لكل 100 كم.
مرسيدس E200 موديل 2023

محرك السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 

 

تقدم السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 بمحرك تيربو، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية "دفع خلفي".

مرسيدس E200 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى مرسيدس E200 PREMIUM موديل 2023 مرسيدس E200 بسعر 2 مليون 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس E200 AVANTGARDE موديل 2023 بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مرسيدس E200 AMG موديل 2023 بسعر 3 ميلون و 750 ألف جنيه.

مرسيدس E200 موديل 2023
مرسيدس تقنية الفيديو E200 مرسيدس E200 مرسيدس E200 موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن الطائرة المسيرة التي هاجمت كييف

أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ عالميا.. وهذا موقف السوق المحلي

شبانة يفتح النار على التجاوزات ضد حازم إمام

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

موضوعات متعلقة

بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

أسعار فيات تيبو الجديدة موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

بسعر جديد الان .. شيري تيجو 3 موديل 2023 الارخص من فئتها

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

للبيع.. سيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961

اعرف أحدث أسعار ام جي HS .. لمحبي الـ SUV |صور

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ترشيحاتنا

رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الكاميروني تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات

أحدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

النحاس : غياب السعيد أضر بيراميدز.. والأهلي رائع مع كولر

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

ربنا مش هيخذلني في ابني..الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي..أهم تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة نجلها

صاحب سلطة وظيفية أو ارتكب الفعل في المواصلات ... حالات يتم فيها تغليظ عقوبة التحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ