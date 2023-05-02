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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبيع.. سيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961

مرسيدس 300SL Roadster
مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961

قدمت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، العديد من الطرازات المختلفة منذ انطلاق شعار النجمة الثلاثية المميز، حيث  تتسم اصداراتها بالفخامة مع براعة الصانع الالماني، باختلاف الاجيال المطروحة.

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وتعد النسخة 300SL Roadster موديل 1961، واحدة من اعرق السيارات الالمانية، والتي يتم عرضها للبيع داخل مزاد INDY 2023 من دار مزادات مايكوم، وتعد هذه السيارة من الطرازات النادرة، والتي تم انتاجها عبر 250 نسخة فقط.

مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961

وتأتي السيارة مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961 بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات، مع محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 2996 سي سي، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات القوية.

مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961

وتصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961 إلى 137 ميلاً في الساعة، ولعل ابرز نا يميز هذه النسخة، هي الاطلالة الكلاسكية الرائعة، حيث تتمتع بمظهر مميز يضم مصابيح امامية طولية الشكل، مع فتحات هوائية أمامية تحاوطها لمسات فضية اللون.

مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961

وحصلت السيارة مرسيدس 300SL Roadster موديل 1961 على مصد معدني بالناحية الامامية والخلفية، بالاضافة إلى اطارات مدعوم بجنوط بارز تحمل شعار مرسيدس، ومفهوم ثنائي الابواب، مع مقصورة داخلية انيقة، وكسوة من الجلد، بالاضافة إلى تغليف الابواب من الداخل ايضا، والعديد من اللمسات التي تعزز من مفهوم الكلاسيك كار.

 

للبيع.. سيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961

 

ووفقًا لتسعير دار المزادات تقدر السيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961 بقيمة تتراوح بين 1.6 و 1.8 مليون دورلا.

مرسيدس مرسيدس بنز 300SL Roadster سيارة مرسيدس بنز موديل 1961

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