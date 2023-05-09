فريدة من نوعها .. مرسيدس G63 AMG تظهر بتصميم مميز من MANSORY |صور

تواصل شركة MANSORY عملاقة مجال تعديل السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان انتشرت العديد من الصور الخاصة بالنسخة مرسيدس G63 AMG والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وهي تتمتع بمظهر خارجي انيق يحمل لمسات وتوقيع مانسوري.

مرسيدس G63 AMG المعدلة من MANSORY

فريدة من نوعها "مرسيدس G63 AMG" تظهر بتصميم مميز من MANSORY

وجاءت السيارة مرسيدس G63 AMG بلقب جديد وهو G Class P900، وتعتبر هي احد الاصدارات الموجهة للصحراء العربية في منطقة الشرق الاوسط، حيث تمتعت بهيكل خارجي اقرب إلى لون رمال الصحراء يطلق عليه Sand Desert Gloss.

مرسيدس G63 AMG المعدلة من MANSORY

كما تمتعت السيارة بوجود الكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وجناح خلفي اعلى ناحية السقف، والكثير من الزخارف التي زينت الجهة الامامية والخلفية من السيارة، بالاضافة إلى منطقة العتبات الجانبية.

مرسيدس G63 AMG المعدلة من MANSORY

وحصلت السيارة مرسيدس G63 AMG المعدلة من مانسوري على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 24 بوصة، بالاضافة إلى وجود اضاءة امامية LED، وكاشف ضوئي اعلى السقف، مع اعادة تهيئة غطاء المحرك ببعض الفتحات الهوائية ذات المظهر المميز في اطلالة توحي بالصرامة.

مرسيدس G63 AMG المعدلة من MANSORY

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G63 AMG المعدلة من MANSORY

وتأتي السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي تيون تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 900 حصانا وهو الاقرب للاسم الخاص بها، بينما يضخ محرك السيارة عزم اقصى للدوران يبلغ 1200 نيوتن/متر بدلاً من 850 نيوتن/متر وقوة 577 حصانا.