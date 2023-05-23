أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

يحتوي السوق المصري على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والـ SUV، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية ايضا، والتي تتضمن نقطة مهمة وهي التسارع.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة تضم اسرع 5 سيارات في السوق المصري

اسرع 5 سيارات في السوق المصري

1 – بي ام دبليو X7

تستغرق السيارة بي ام دبليو X7 مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 250 من/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيك ثماني النقلات، وتقدم السيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023 بسعر 5,850,000 جنيه.

اسرع 5 سيارات في السوق المصري

2 - مرسيدس GLE

تنتمي السيارة مرسيدس GLE إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم محليًا عبر فئة واحدة بسعر 4 مليون و 680 ألف جنيه، بينما تستخدم في قدراتها الفنية محرك بقوة 367 حصانا، سعة 3000 سي سي تيربو، مع عزم دوران 500 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 9 سرعات، أما عن معدلات التسارع فيمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات في 5.7 ثانية.

اسرع 5 سيارات في السوق المصري

3 – بي ام دبليو الفئة السابعة

يصل سعر السيارة إلى 8 مليون جنيه، وذلك للنسخة صاحبة المحرك ذو السعة اللترية 4400 سي سي تيربو، حيث يتمكن من ضخ 544 حصانا، و 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل حرك من 8 سرعات دفع كلي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 4.2 ثانية فقط.

اسرع 5 سيارات في السوق المصري

4 – مرسيدسE300

يبلغ سعر السيارة مرسيدسE300 نحو 3 مليون و 950 ألف جنيه، وتستخدم هذه النسخة محرك تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 258 حصانا، و 370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.2 ثانية.

اسرع 5 سيارات في السوق المصري

5 - بي ام دبليو 8 Series

تقدم النسخة بي ام دبليو 8 Series موديل M8 بسعر 7 مليون و 7 مليون و 200 الف جنيه لكلا من النسخة CONVERTIBLE LCI و GC LCI ، وتستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية فقط.