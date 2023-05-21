بدل الصيني .. أرخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

يمكن لمحبي شراء السيارات، الحصول على ارخص نسخة تقدمها شركة BMW في مصر وسط موديلات 2023، والتي تتقارب أسعارها إلى حد كبير لبعض الموديلات المقدمة من الصانع الصيني، وخاصة بعد الزيادة السعرية الاخيرة التي شهدها سوق السيارات.

السيارة BMW 118 موديل 2023

وتعتبر النسخة BMW 118 هي بالفعل ارخص سيارة تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الالمانية في مصر، والتي تنطلق عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي SPORT LINE موديل 2023، بالاضافة إلى اعتمادها على حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، وهيكل خارجي ينتمي لعائلة الهاتشباك ذات الاطلالة الرياضية.

بدل الصيني .. ارخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

تعتمد السيارة BMW 118 موديل 2023 على محرك "تيربو" ثلاثي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة اجمالية بلغت 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات "جر أمامي".

السيارة BMW 118 موديل 2023

وتستغرق السيارة BMW 118 موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 8.7 ثانية، وهي الفترة الكافية للانطلاق من وضع الثبات 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة، و 5.1 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كم.

السيارة BMW 118 موديل 2023

سعر ارخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

تقدم ارخص سيارات BMW "118" موديل 2023 داخل السوق المصري، بسعر رسمي يبلغ مليون 400 ألف جنيه.